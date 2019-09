Generali, al via il suo primo green bond

Daniela La Cava 16 settembre 2019 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Primo green bond targato Generali. L'emissione 'verde', emessa con scadenza 2030 ai sensi del proprio Euro Medium Term Note Programme, è destinata a investitori qualificati ed è conforme al “Green Bond Framework” recentemente definito dal Gruppo Generali e oggetto di una Second Party Opinion emessa da Sustainalytics. Tale emissione, si legge in un comunicato, rappresenta un altro passo importante per il Gruppo verso il raggiungimento dei suoi obiettivi sulla sostenibilità ambientale, il cui progresso è stato anche riconosciuto dalla recente inclusione del Gruppo Generali nell’indice Dow Jones Sustainability Europe Index, dopo la già nota presenza nell’indice Dow Jones Sustainability World Index.