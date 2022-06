Generali: Roberta Neri declina incarico in cda al posto di Caltagirone

Il consiglio di amministrazione (cda) di Generali ha esaminato la proposta del Comitato per le Nomine e la Corporate Governance di procedere alla nomina per cooptazione di Roberta Neri, prima dei non eletti della lista presentata all’assemblea del 29 aprile scorso dall’azionista VM 2006, al posto del dimissionario Francesco Gaetano Caltagirone in conformità a quanto previsto dallo statuto della compagnia. “In seguito alla votazione da parte del consiglio di amministrazione, la candidata ha declinato di accettare l’incarico. Di conseguenza, il Consiglio ha incaricato il suddetto Comitato di proporre una nuova candidatura seguendo le procedure indicate dallo statuto della compagnia”, si legge nella nota del gruppo assicurativo di Trieste.

Il board ha ridefinito i comitati endoconsiliari come segue: Controllo e Rischi; per le Remunerazioni e le Risorse Umane; per le Nomine e la Corporate Governance; per le Operazioni con le Parti Correlate; Innovazione e Sostenibilità; e per gli Investimenti. A quest’ultimo, sollecitato dalle minoranze, è stata attribuita la competenza, tra le altre, di istruire operazioni di investimento e disinvestimento di competenza del consiglio nonché operazioni di M&A e alleanze e partnership industriali, anche attraverso la costituzione di joint-venture, aventi un valore non inferiore a 250 milioni.

Il cda ha infine nominato il Comitato investimenti che sarà composto da Antonella Mei-Pochtler (presidente), Alessia Falsarone, Clara Furse, Lorenzo Pellicioli e Clemente Rebecchini. La composizione degli altri comitati endoconsiliari rimane la medesima comunicata lo scorso 12 maggio. Marina Brogi e Flavio Cattaneo, consiglieri eletti dalla lista presentata da VM2006 Srl (Caltagirone), hanno dichiarato la propria disponibilità a far parte dei comitati endoconsiliari a partire dal giorno nel quale il consiglio coopterà il nuovo membro, anche alla luce delle competenze del nuovo consigliere.