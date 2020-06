Generali Italia prevede 200mila nuovi clienti con Immagina Adesso, l'assicurazione che si aggiorna

Redazione Finanza 9 giugno 2020 - 13:38

MILANO (Finanza.com)

Generali Italia punta ad attivare 200 mila clienti all’anno con Immagina Adesso, la soluzione Partner di Vita per le famiglie. Si tratta di una nuova soluzione assicurativa che permette al cliente di scegliere ciò che ha più valore per lui, costruire insieme all’agente la playlist di protezione, prevenzione e assistenza in modalità smart, e aggiornarla in base al percorso di vita. Un unico contratto che permette di accedere a una piattaforma modulare e flessibile, con la possibilità di attivare le singole polizze (Casa, Benessere, Sicurezza Online e nelle relazioni, e Animali) solo se, e quando, necessario, offrendo più flessibilità e personalizzazione.