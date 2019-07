Generali Insurance AM: Antonio Pilato a capo degli investimenti

Daniela La Cava 4 luglio 2019 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Generali Insurance Asset Management Società di gestione del risparmio (GIAM), la società di asset management del Gruppo Generali, ha nominato Antonio Pilato come nuovo responsabile investimenti, con effetto immediato. Pilato, si legge in una nota, è stato head of trading & investment management support di GIAM da quando la società ha cambiato nome, nell’ottobre 2018. In questo ruolo, era responsabile dell’esecuzione di tutte le transazioni eseguite sui mercati finanziari (obbligazionario, azionario, FX e derivati) e delle attività legate alla sottoscrizione e al rimborso di quote di fondi. Pilato riporta al ceo di GIAM Francesco Martorana e guida un team di oltre 50 professionisti degli investimenti a Parigi, Trieste, Colonia e Milano.