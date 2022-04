Generali: Fondo sovrano norvegese assicura sostegno al ceo Philippe Donnet

Laura Naka Antonelli 22 aprile 2022 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

Norges Bank Investment Management, tra i principali investitori istituzionali di Generali, sostiene la riconferma di Philippe Donnet a ceo del Leone di Trieste. E' quanto emerge dal sito del fondo sovrano norvegese, in attesa dell'assemblea degli azionisti che si riunirà il prossimo 29 aprile per nominare il nuovo cda e per porre fine alla lotta interna tra gli azionisti favorevoli all'attuale management e la fronda degli oppositori che fanno capo a Francesco Gaetano Caltagirone, che ha proposto come candidato ceo l'ex veterano di Generali, Luciano Cirina.