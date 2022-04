Generali: Fondazione CRT si schiera a favore del piano collegato a lista Caltagirone

Titta Ferraro 13 aprile 2022 - 18:24

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRT si è espresso a favore del piano connesso alla lista presentata dal Gruppo Caltagirone in vista dell’assemblea di Assicurazioni Generali del 29 aprile. In una breve nota stampa Fondazione CRT spiega come il piano è ritenuto "particolarmente apprezzabile per gli obiettivi di crescita ambiziosi e sostenibili, in grado di assicurare le migliori prospettive del Gruppo Generali in ottica Paese".