Generali: Fitch taglia rating citando esposizione ai Btp

Redazione Finanza 6 maggio 2020 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Fitch Ratings ha tagliato il rating di Generali a BBB+ da A- con outlook stabile. Il downgrade fa seguito alla revisione al ribasso del rating sull’Italia a BBB- in quanto Fitch rimarca come la qualità di credito di Generali è legata al rating sovrano dell’Italia data l’esposizione del gruppo al debito italiano.Il Leone di Trieste, in riferimento all'azione di Fitch ribadisce la propria solidità patrimoniale. "Si sottolinea peraltro come l’Agenzia abbia implementato uno stress test legato al presente scenario pandemico Covid-19, i cui risultati avrebbero portato alla conferma del rating di Generali".Generali ha chiuso il bilancio 2019 con un risultato operativo record a € 5.192 milioni, un risultato netto a quota € 2.670 milioni, in crescita del 15,7% rispetto all’anno precedente, e una eccellenza tecnica in tutti i segmenti di business. "Anche se al momento gli effetti della crisi legata alla diffusione della pandemia da Covid-19 restano incerti, il Solvency 2 Ratio rimane solido ed è sempre stato all’interno dell’intervallo desiderato", precisa la compagnia assicurativa.In merito all’esposizione al debito sovrano italiano, il Gruppo conferma la stabilità del portafoglio in BTP, nella quasi totalità a copertura delle riserve tecniche del business italiano. Nell’attuale contesto Generali continua a operare senza interruzioni per perseguire in maniera rigorosa e disciplinata la strategia “Generali 2021”. La Compagnia ha inoltre già raggiunto e superato rispettivamente l’obiettivo di riduzione del debito finanziario e del suo costo.