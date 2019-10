Generali, Donnett annuncia 3 mld di investimenti in acquisizioni nel settore assicurativo e del risparmio gestito

Alessandra Caparello 2 ottobre 2019 - 17:15

MILANO (Finanza.com)

Generali può investire almeno 3 miliardi di euro (3,3 miliardi di dollari) per crescere attraverso acquisizioni di medie dimensioni nel settore assicurativo e del risparmio gestito. E’ l'Amministratore Delegato Philippe Donnet a parlare in questi termini come riporta Bloomberg."Credo che ci sarà aggregazione nella gestione patrimoniale e nelle assicurazioni in Europa e alcune delle società più piccole non saranno in grado di affrontare i bassi tassi di interesse per così tanto tempo” così Donnett in un’intervista. L'assicuratore italiano punta a espandersi in mercati in crescita per incrementare i profitti e a luglio ha acquisito Seguradoras Unidas, il secondo maggiore assicuratore danni del Portogallo, e la compagnia di servizi AdvanceCare per 600 milioni di euro. "Dopo questa acquisizione, abbiamo ancora almeno tre miliardi di euro da investire per la crescita", ha detto. Donnett. Pur non menzionando obiettivi specifici, il numero uno della compagnia assicurativa più grande l’Italia, ha sottolineato che l'Europa continentale sarà al centro di qualsiasi acquisizione assicurativa. "Vogliamo crescere nei paesi in cui siamo già presenti per diventare uno dei tre principali attori", ha detto Donnet. Malesia, Thailandia e Brasile, sono anche possibili obiettivi, ma il gruppo sta esaminando possibili operazioni anche in USA, Asia ed Europa, compreso il Regno Unito.