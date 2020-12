Generali Country Italia, FCA Italy e FCA Bank rilanciano la partnership per la mobilità

simone borghi 17 dicembre 2020 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

A distanza di un anno dall’accordo tra Generali Country Italia, FCA Italy e FCA Bank, i nuovi servizi digitali IoT, forniti da Generali jeniot, sono ora in estensione a tutti i clienti che possiedono un’auto connessa del gruppo FCA, rafforzando la relativa partnership strategica e commerciale in Italia.I servizi digitali sono realizzati da Generali jeniot, 100% Generali Italia, dedicata allo sviluppo di servizi innovativi, nell’ambito della Connected Insurance e dell’Internet of Things, legati alla mobilità urbana, alla casa intelligente, alla salute e al mondo del lavoro connesso.L’innovazione targata Generali jeniot entra quindi a far parte dell’ecosistema di soluzioni per le auto connesse del gruppo FCA, dedicate alla sicurezza, al comfort a bordo e alla gestione a distanza delle funzionalità del veicolo.