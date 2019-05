Generali: Borean, conti confermano 'ottime performance redditività e solidità patrimoniale'

Daniela La Cava 16 maggio 2019 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

"Irisultati del primo trimestre confermano le ottime performance in termini di redditività e solidità patrimoniale del gruppo. Prosegue lo sviluppo dei volumi, come dimostra la crescita della raccolta netta Vita, degli Asset Under Management e dei premi complessivi. Il focus sulla generazione di valore è testimoniato da un combined ratio e una redditività della nuova produzione Vita (New Business Margin) sempre a livelli di eccellenza. Il risultato netto, anche senza tener conto del positivo contributo delle dismissioni, evidenzia una forte crescita. Questi risultati dimostrano l’ottimo avvio dell’esecuzione della strategia Generali 2021, annunciata nel novembre 2018”. Questo il commento di di Cristiano Borean, direttore finanziario del gruppo Generali, commentando i risultati del primo trimestre dell'anno.