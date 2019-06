General contractor: Condotte mette in vendita la controllata Inso (Il Sole 24 Ore)

simone borghi 7 giugno 2019 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

“I commissari di Condotte (Giovanni Bruno, Matteo Uggetti e Gianluca Piredda) hanno depositato il 3 giugno scorso al ministero per lo Sviluppo Economico il programma di cessione in continuità di Inso, controllata del general contractor”. Lo riporta Il Sole 24 Ore, spiegando che per Inso “si apre dunque la procedura di valorizzazione che, se il Mise risponderà in tempi rapidi, potrà permettere di aprire la fase delle manifestazioni di interesse già il prossimo luglio con l’obiettivo di avviare la due diligence per le successive offerte vincolanti tra settembre e ottobre”.Nel frattempo, sempre secondo il quotidiano finanziario, la società avrebbe già attirato l’attenzione di diverse compagnie, sia italiane che straniere. “In particolare, risulta che si sarebbero affacciate al dossier le francesi Engie ed Edf e le italiane Salini Impregilo e Pizzarotti. I due gruppi transalpini avrebbero compiuto questo primo passo perché interessati a Sof, società in bonis controllata da Inso e specializzata nel facility management e tra le altre cose anche nell’efficienza energetica” scrive Il Sole 24 Ore.Come hanno spiegato i commissari Bruno, Uggetti e Piredda, la società “ha in portafoglio complessivamente 26 commesse” per un totale che supera il miliardo di euro di valore. Nel dettaglio, spiega il quotidiano, “circa 13 commesse riguardano la costruzione e valgono 450 milioni, 8 sono relative alla strumentazione e i lavori a finire sono nell’intorno dei 29 milioni e infine ci sono 5 commesse legate alla gestione per relativi lavori di 620 milioni”.