Gedi: Exor acquista quota controllo detenuta da Cir

Daniela La Cava 3 dicembre 2019 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Cir ed Exror hanno annunciato di avere firmato l'accordo per la cessione al gruppo guidato da John Elkann della partecipazione pari al 43,78% nel gruppo editoriale Gedi, al prezzo di 0,46 euro, per un controvalore complessivo di 102,4 milioni di euro.All'esito del closing dell'operazione, si legge nel comunicato congiunto diffuso nella tarda serata di ieri, Exor promuoverà un'offerta pubblica di acquisto (Opa) allo stesso prezzo, da realizzare tramite una società di nuova costituzione. Cir intende, inoltre, "reinvestire nella nuova società, al valore corrispondente al prezzo dell’Opa, acquisendo una quota pari al 5% di Gedi in trasparenza, al fine di accompagnare l’evoluzione della società editoriale nei prossimi anni".Le due società, si legge ancora nella nota, stipuleranno alcuni accordi concernenti il reinvestimento e la loro partecipazione nella nuova società, prevedendo tra l’altro il diritto di Cir di essere rappresentata nel consiglio di amministrazione di Gedi e le usuali pattuizioni concernenti vincoli agli atti di disposizione delle azioni.