Gedi: De Benedetti, raddrizzare una gestione inefficiente e poi creare una fondazione

Valeria Panigada 15 ottobre 2019 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Carlo De Benedetti ha le idee chiare su Gedi. Dopo l'offerta per riacquistare il 29,9% del gruppo editoriale presentata venerdì scorso attraverso la sua holding Romed, De Benedetti intende condurre un'operazione in due tempi. Innanzitutto "raddrizzare la gestione dell’azienda, che è stata del tutto inefficace" da parte dei figli e poi "portare le azioni, convincendo gli altri azionisti a fare altrettanto, in una Fondazione". Lo ha detto lo stesso De Benedetti nell'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, in edicola oggi.