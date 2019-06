Gavio semplifica il controllo. Astm incorpora Sias con un'Opa (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 14 giugno 2019 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

Il Sole 24 Ore dedica un articolo al riassetto in casa Gavio, rendendo noto che "i Cda hanno approvato un'operazione di integrazione, da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione di Sias in Astm per semplificare la catena di controllo attraverso la creazione di una One Company quotata in Borsa come lo sono le due società coinvolte".Il quotidiano finanziario continua, sottolineando che "è previsto che Astm lanci un'Opa parziale sul 5% di Sias a un prezzo unitario di 17,5 euro. Con il riassetto si darà vita a un unica holding industriale con competenze nei settori delle concessioni industriali, delle costruzioni, dell'ingegneria e dell'innovazione tecnologica".