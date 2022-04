Gas: Draghi raggiunge l'accordo con l'Algeria su aumento forniture già nel 2022

Valeria Panigada 12 aprile 2022 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

L'Italia ha raggiunto l'accordo con l'Algeria per ricevere maggiori forniture di gas già a partire da quest'anno. "I nostri governi - ha dichiarato il premier Mario Draghi in visita ieri ad Algeri - hanno firmato una Dichiarazione d’Intenti sulla cooperazione bilaterale nel settore dell’energia. A questa si aggiunge l’accordo tra Eni e Sonatrach per aumentare le esportazioni di gas verso l’Italia".Nel dettaglio, l'accordo consentirà a Eni di aumentare le quantità di gas trasportate attraverso il gasdotto TransMed/Enrico Mattei, nell’ambito dei contratti a lungo termine di fornitura di gas in essere con Sonatrach a partire dai prossimi mesi autunnali, fornendo gradualmente volumi crescenti di gas a partire dal 2022, fino a 9 miliardi di metri cubi di gas all’anno nel 2023-24.La firma è avvenuta nel corso della visita del presidente del consiglio Draghi al presidente dell'Algeria, Abdelmajid Tebboune, a seguito della firma di una più ampia lettera di intenti per il rafforzamento della cooperazione in ambito energetico.