Gas, Cingolani: flusso da Russia è il più alto di sempre

Titta Ferraro 16 marzo 2022 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

"Il flusso attuale dalla Russia è il più alto nei tempi recenti". Lo afferma oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in una informativa del Governo al Senato sull'incremento dei costi dell'energia. Il governo è al lavoro per varare delle misure che vadano a calmierare i costi energetici per imprese e famiglie. Il ministro ha ribadito che i rincari attuali sono ingiustificati.Cingolani ha spiegato che ci vorranno tre anni per sostituire il gas russo, spiegando come le importazioni di gas dalla Russia sono salite negli anni sia in valore assoluto che in percentuale sui consumi, passando dai circa 20 miliardi di metri cubi, pari al 25% dei consumi del 2011, ai 29 miliardi di metri cubi del 2021 (38% dei consumi). Oltre il 95% del gas naturale consumato in Italia viene importato dall'estero.