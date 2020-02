Garofalo: rally del 7% in Borsa, per Mediobanca 'buon candidato per portafoglio Pir'

Daniela La Cava 19 febbraio 2020 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Garofalo Health Care schizza in Borsa. Il titolo del gruppo romano che opera nel settore della sanità privata accreditata in Italia, sbarcato a Piazza Affari nel novembre 2018, avanza di oltre il 7% a 5,8 euro.Mediobanca Securities ha confermato la raccomandazione outperform su Garofalo, ma ha alzato il target price a 6,4 da 5,3 euro. "Il modello di business resiliente del gruppo resta uno dei pilastri dell'equity story", sottolineano gli esperti di piazzetta Cuccia aggiungendo che la società "risulta essere un candidato ottimale per un portafoglio Pir grazie alla limitata volatilità a livello di utili e al suo ruolo di consolidatore del settore".Inoltre, secondo gli esperti di Mediobanca Securities il gruppo ha ancora a sua disposizione 50 milioni di euro di munizioni "per completare la prima fase di consolidamento". Nel report si ricorda infine che il titolo è stato incluso lo scorso novembre nel Ftse Mid Cap Index "un elemento in grado di incrementare visibilità e liquidità del titolo".