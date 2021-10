Garofalo Health Care: per Exane BNP Paribas ha ruolo strategico nel settore sanitario in Italia, titolo vale tra 6,6 e 7,4 euro

simone borghi 4 ottobre 2021 - 16:56

MILANO (Finanza.com)

"Garofalo Health Care (GHC), un operatore privato accreditato leader nella cura dei pazienti, è una potenziale piattaforma per il consolidamento del settore sanitario in Italia. Le forti sinergie, i venti di coda favorevoli e la posizione strategica dovrebbero aiutare i margini di questo purosangue al galoppo in un mercato in cui la maggior parte delle aziende sta trottando". Lo dicono gli analisi di Exane BNP Paribas, secondo cui GHC ha un ruolo strategico nel settore sanitario in Italia, in quanto rappresenta una potenziale piattaforma di consolidamento in un mercato ancora frammentato.L’M&A resta infatti al centro della strategia di crescita del Gruppo, con integrazioni di successo supportate da una profonda conoscenza del settore e una significativa potenza di fuoco.Exane BNP Paribas valuta il Gruppo tra 6,6 e 7,4 euro per azione. Attualmente il titolo GHC scambia a 5,86 euro per azione.