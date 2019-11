Garofalo Health Care entra nel Ftse Italia Mid Cap

Daniela La Cava 4 novembre 2019 - 16:36

MILANO (Finanza.com)

Garofalo Health Care è stato inserito nell’indice Ftse Italia Mid Cap in seguito all'incorporazione di Gima in Ima. Lo si apprende in una nota del Ftse Russell nella quale precisa che l'ingresso ufficiale nell'indice avverrà a partire da domani (martedì 5 novembre).Il gruppo romano è sbarcato in Borsa quasi un anno: il debutto è avvenuto il 9 novembre del 2018.