Garofalo Health Care entra in Lombardia: acquisita XRay One per 13,6 mln

Redazione Finanza 3 luglio 2020 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Garofalo Health Care ha stipulato un contratto preliminare per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di XRay One, centro medico di diagnostica radiologica e medicina specialistica accreditato con il sistema sanitario nazionale e situato a Poggio Rusco, in provincia di Mantova. Con questa acquisizione il gruppo Garofalo Health Care fa il suo ingresso per la prima volta in Lombardia. XRay One operante sia in regime di accreditamento con la regione Lombardia sia in regime privato. Il valore dell'operazione è di 13,6 milioni di euro. A Piazza Affari il titolo sale di quasi il 3% a 4,83 euro.