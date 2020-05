Garofalo Health Care: da Crédit Agricole 35 milioni per lo sviluppo del gruppo

simone borghi 13 maggio 2020 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Crédit Agricole Italia si schiera al fianco di Garofalo Heath Care (GHC) per finanziarne lo sviluppo e la crescita, in un momento fondamentale per il sistema sanitario italiano. GHC è infatti tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 24 strutture sanitarie d’eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ed al personale altamente qualificato.Crédit Agricole Italia ha strutturato e messo a disposizione del gruppo GHC una linea di credito di complessivi 35 milioni di euro che consentirà a GHC di ottimizzare e rafforzare la propria struttura finanziaria. Tale linea di credito potrà essere utilizzata in maniera flessibile dalle società del Gruppo GHC a sostegno delle esigenze finanziarie correlate all’importante piano di crescita che GHC sta mettendo in atto.