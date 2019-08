Garofalo Health Care: crescono ricavi ed Ebitda nel primo semestre 2019

simone borghi 29 agosto 2019 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Garofalo Health Care (GHC) ha chiuso il primo semestre 2019 con ricavi pari a 92,9 milioni di euro, in crescita del 15,7% all’analogo periodo dello scorso anno grazie al contributo della componente organica (+1%) e della componente M&A (+14,7%, attribuibile alle acquisizioni del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma, perfezionata a febbraio 2019, e di Ospedali Privati Riuniti di Bologna, perfezionata a maggio 2019).L’Operating Ebitda Adjusted si attesta a 19,3 milioni, con un’incidenza sui ricavi del 20,7% (20,0% nel primo semestre 2018) e in crescita del 19,9% su base annua, con un contributo significativo sia della componente organica (+3,3%) che della componente M&A (+16,6%). Al 30 giugno 2019 la posizione finanziari netta risulta positiva per 42,4 milioni.Maria Laura Garofalo, ad di GHC ha commentato: “il gruppo GHC conferma ottimi risultati nel primo semestre, in virtù di una costante crescita organica e di un processo di integrazione delle nuove realtà acquisite rapido ed efficace. Sono particolarmente soddisfatta delle risultanze delle due strutture acquisite che impattano sulla semestrale, in quanto sia il Poliambulatorio Dalla Rosa Prati di Parma, acquisito all’inizio di febbraio, sia gli Ospedali Privati Riuniti - Nigrisoli e Villa Regina di Bologna, acquisiti ai primi di maggio, hanno incrementato rispettivamente di 2 e 5 punti percentuali la loro marginalità, registrando complessivamente performance accrescitive rispetto a quelle medie di Gruppo. Questi dati sono particolarmente significativi perché confermano la capacità di GHC di selezionare i target in maniera disciplinata e di integrarle con rapidità, rispettando gli obiettivi di Gruppo prefissati. Confermano questa impostazione le ulteriori due acquisizioni del Centro Medico San Biagio e di Bimar, perfezionate nel mese di luglio, e del Centro Medico Università Castrense, il cui closing avverrà entro novembre 2019. Si tratta di strutture di eccellenza che hanno registrato nel 2018 ricavi complessivi per 19 milioni ed un Ebitda normalizzato pre-efficientamenti pari a 5,2 milioni, peraltro in crescita nel 2019”.A Piazza Affari, il titolo GHC ha reagito bene ai conti e presenta un rialzo del 3,9% a 4,42 euro.