Garofalo Health Care: Mediobanca S. alza target a 7 euro, rating outperform

Daniela La Cava 26 agosto 2021 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per Garofalo Health Care a Piazza Affari, dove sale di oltre il 2%. Gli analisti di Mediobanca Securities hanno confermato il rating sul titolo a outperform con l'aggiornamento delle stime a seguito dell’acquisizione da parte del Gruppo di Domus Nova a luglio. In particolare, gli analisti hanno incrementato il target price a 7 euro dal precedente 6,6 euro."L'acquisizione di Domus Nova conferma il dinamismo di Garofalo Health Care nello scouting di opportunità M&A e la sua capacità di essere un consolidatore del settore, con la crescita per linee esterne che continua ad essere un pilastro centrale dell’equity story di GHC", commentano gli analisti di Piazzetta Cuccia che hanno snocciolato anche per stime per il 2022 (pieno anno di contribuzione su 12 mesi sia per Clinica S. Francesco che per Domus Nova). Nel dettaglio, prevedono ora ricavi pari a circa 298 milioni di euro (dai precedenti 256,5 milioni, +16%), Ebitda pari a circa 64 milioni (dal precedente 58,2 milioni, +10,5%) e una marginalità pari circa il 21,5%.