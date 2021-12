Gardant Investor sgr: closing da 500 mln per il primo fondo

Redazione Finanza 22 dicembre 2021 - 14:35

Gardant Investor sgr – società di gestione del risparmio del Gruppo Gardant, specializzata in soluzioni di investimento alternative dedicate a investitori istituzionali focalizzate sul settore dei crediti – ha annunciato la chiusura del suo primo fondo di credito con una raccolta di 500 milioni di euro presso investitori istituzionali.Il fondo si propone al mercato con una strategia di investimento a lungo termine, e punta a due distinte aree di focus, entrambe strategiche per l’economia italiana. Da un lato, investirà in credito e direct lending a Pmi Italiane, di natura sia industriale che immobiliare, potendo contribuire così e dare sostegno alla ripresa economica del Paese post pandemia. Dall’altro, punterà a investire anche in aziende/attivi strutturalmente funzionali al rilancio dell’economia stessa, ad esempio in relazione a progetti infrastrutturali."Forti di un team con esperienza pluriennale, la società punta a crescere con lo sviluppo di fondi attivi che hanno come obiettivo l’investimento sia in esposizioni creditizie deteriorate, di natura bancaria o leasing, ovvero con fondi specializzati per asset e per settore", afferma Guido Lombardo, ceo di Gardant Investor sgr, aggiungendo che "negli ultimi 5 anni – come divisione all’interno di Credito Fondiario prima, e come sgr indipendente parte di gruppo Gardant poi – abbiamo investito con successo in questo tipo di opportunità per un ammontare complessivo pari a oltre 1 miliardo di euro".