Gaming: CVC cede il 100% di Sisal a Flutter Entertainment

Daniela La Cava 23 dicembre 2021 - 08:51

MILANO (Finanza.com)

Flutter Entertainment, gruppo leader nel settore del gaming internazionale, ha annunciato ufficialmente l’acquisizione del 100% di Sisal dal fondo CVC Capital Partners, che l’aveva a sua volta acquisita nel 2016. Il valore dell'operazione, che dovrebbe essere chiusa entro il secondo trimestre 2022, è pari a circa 1,913 miliardi di euro."Negli ultimi cinque anni, grazie al supporto di CVC, abbiamo trasformato con successo Sisal in un'azienda digitale e internazionale, leader nel settore del gaming. Grazie al nostro impegno nell'innovazione digitale, nell'espansione internazionale e nel gioco responsabile, abbiamo raggiunto una posizione di leadership nel mercato del gioco online in Italia e sviluppato la nostra strategia internazionale, aggiudicandoci la concessione per le lotterie in Marocco e Turchia", commenta Francesco Durante, ceo di Sisal, aggiungendo "siamo felici di entrare a far parte di Flutter e siamo convinti che, grazie alla esperienza e capacità sviluppate a livello di Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra leadership nei mercati in cui operiamo. Sono felice di lavorare al prossimo capitolo della storia di successo di Sisal con Peter e il suo team".