Gamenet: ultimo giorno di Opa, Gamma Bidco ha già superato soglia 90% capitale

simone borghi 14 febbraio 2020 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Gamma Bidco, veicolo costituito per conto dei fondi di investimento gestiti da società affiliate di Apollo Management, ha già superato il 90% del capitale di Gamenet ancor prima della chiusura dell'Opa che termina proprio oggi 14 febbraio. In Borsa, sino alla giornata di ieri, si sono registrate adesioni per oltre 4,6 milioni di azioni (oltre il 45% dell'offerta) pari al 15,17% del capitale sociale.E così l'offerente ha superato la soglia necessaria all'avveramento delle condizioni minime di efficacia, che consisteva, appunto, nel superamento del 90% del capitale. Gamma Bidco, infatti, detiene 27.553.407 azioni ordinarie Gamenet Group, pari al 90,73%% del capitale sociale dell'azienda dei giochi.In considerazione dell'avvenuto raggiungimento di una partecipazione superiore al 90% del capitale la riapertura dei termini dell'offerta non avrà luogo. Gamma Bidco conferma quindi l'intenzione di acquisire l'intero capitale sociale di Gamenet e di conseguire il delisting da Borsa Italiana.“Se alla chiusura di oggi Gamma Bidco supererà il 95% del capitale, Gamma Bidco avrà il diritto di acquisto (squeeze out). Tra il 90% e 95% Gamma Bidco lancerà la procedura per l’obbligo di acquisto (sell-out)” precisano gli analisti di Equita.