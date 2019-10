Gamenet sbanda (-6%) dopo annuncio Opa di Apollo a 'soli' 12,5 euro

Titta Ferraro 23 ottobre 2019 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Gamenet, società quotata sullo Star, passa sotto il controllo di Apollo. Gamma Bidco, società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da società affiliate di Apollo Management IX L.P., ha sottoscritto ieri due distinti contratti di compravendita di azioni con i due principali soci di Gamenet Group, rispettivamente TCP Lux Eurinvest e Intralot Italian Investments B.V., per l’acquisizione di una partecipazione complessiva pari al 48,67% del capitale sociale per un ammontare complessivo di 182,5 milioni di euro, pari a 12,5 euro per azione.L'operazione implicherà per Apollo il lancio di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni ordinarie di Gamenet a 12,5 euro per azione.Ieri Gamenet aveva chiuso a 13,82 euro per azione, quindi ben sopra i 12,5 euro offerti da Apollo. Oggi il titolo è arrivato a segnare un calo del 6% a 13 euro.Il perfezionamento della complessiva operazione è previsto entro il primo trimestre del 2020.