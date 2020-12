Gamenet rileva Lottomatica Scommesse e Videolot: nasce primo operatore italiano mercato gioco legale

Daniela La Cava 7 dicembre 2020 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Nasce il primo operatore italiano del mercato del gioco legale, leader in tutti i principali segmenti di attività, dal gaming online alle scommesse sportive, agli apparecchi da intrattenimento. Gamenet Group e International Game Technology (Igt) hanno siglato un accordo in base al quale la prima società rileverà il 100% di Lottomatica Scommesse e Lottomatica Videolot Rete, tra gli operatori leader nel mercato italiano dei giochi online, delle scommesse sportive e delle gaming machines. L'operazione si perfezionerà nella prima metà del 2021, dopo le autorizzazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Antitrust.Con questa operazione, si legge nella nota ufficiale, il Gruppo Gamenet diventa la maggiore realtà del settore del gioco pubblico italiano e uno dei principali attori del mercato europeo, con ricavi ed Ebitda aggregati pro forma rispettivamente pari a circa euro 1,6 miliardi e circa euro 370 milioni per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.