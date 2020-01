Gamenet: al via l’Opa promossa da Gamma Bidco finalizzata al delisting

simone borghi 27 gennaio 2020 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

È iniziata oggi l’Opa totalitaria obbligatoria promossa da Gamma Bidco, che fa capo al fondo Apollo Management IX, su Gamenet Group. L’operazione, che riguarda un massimo di 8,69 milioni di azioni ordinarie di ed un massimo di 1,5 milioni di azioni ordinarie in caso di esercizio di tutte le stock option, terminerà il prossimo 14 febbraio. Il prezzo di ciascuna azione è pari a 13 euro, per un totale complessivo massimo di circa 133,58 milioni di euro. L’operazione verrà finanziata parte in equity e parte con ricorso al debito, probabilmente con l’emissione di bond. Il periodo di adesione, qualora ci siano i presupposti, verrà riaperto per cinque giorni di Borsa.“Gamma Bidco ha già raccolto il 67,25% del capitale di Gamenet, di cui il 48,67% da trilantic e il 18,58% da Intralot sul mercato. L’acquirente intende delistare la società dal segmento Star del Mta, non escludendo la fusione con il veicolo non quotato nel caso in cui il titolo rimanesse quotato dopo il periodo d’offerta e l’eventuale riapertura dei termini (tra il 20 e 26 febbraio)” sottolinea Equita che ha rating Buy su Gamenet con prezzo obiettivo a 15,2 euro.