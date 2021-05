Gamenet Group completa acquisizione dei business italiani B2C online, scommesse sportive e gaming machines di IGT

simone borghi 11 maggio 2021 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Gamenet Group ha concluso l'acquisizione del 100% della partecipazione detenuta da IGT tramite IGT Lottery (già Lottomatica Holding) in Lottomatica Scommesse e Lottomatica Videolot Rete, tra gli operatori leader nel mercato italiano B2C dell’online, delle scommesse sportive e delle gaming machines.Contestualmente al completamento dell'acquisizione, Gamenet Group modifica in Lottomatica la propria denominazione sociale.Con circa euro 1,6 miliardi di ricavi ed euro 22 miliardi di raccolta nel 2019 su base aggregata, la nuova Lottomatica diventa il primo player nel mercato regolamentato italiano del gioco ed il leader di mercato in tutti i segmenti di attività (online, scommesse sportive e gaming machines).Il nuovo gruppo vanta una base clienti online di circa 800.000 giocatori, una rete in franchising di 3.000 punti scommesse, 1.400 sale giochi, 13.600 tabaccherie/bar, circa 120 sale da gioco di proprietà e può contare sulle competenze di 1.150 dipendenti.