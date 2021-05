Gabetti Short Rent: al via roadshow, aperto bookbuilding per quotazione su Aim

Daniela La Cava 6 maggio 2021 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Gabetti Short Rent - proptech company attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso - ha annunciato di avere dato il via alle attività propedeutiche alla quotazione sul mercato Aim Italia gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese. La società ha avviato il roadshow di incontri con gli investitori e aperto il bookbuilding. Il processo di quotazione dovrebbe concludersi entro il mese di maggio. Per il percorso di quotazione in Borsa nel segmento Aim, Gabetti Short Rent ha scelto Ambromobiliare come advisor finanziario; Banca Finnat come nomad e global coordinator; BDO Italia quale advisor contabile; e infine Nctm quale consulente legale.Gabetti Short Rent opera attraverso due linee di business: la prima Gabetti Short Rent - Luxury Houses che offre servizi dedicati a clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di altissimo pregio destinati allo short rent e la seconda Gabetti Short Rent - Corporate Houses con una offerta per investitori e sviluppatori per la gestione in full outsourcing di pacchetti di unità immobiliari destinate allo short, medium e long rent per una clientela che si sposta per motivi di lavoro.