GVS vicina al debutto a Piazza Affari: ok all'ammissione, prezzo fissato tra 7 e 8,30 euro

Valeria Panigada 9 giugno 2020 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

GVSpiù vicina a fare il suo ingresso a Piazza Affari. La società bolognese, specializzata in soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility e Health & Safety, ha ricevuto il via libera da Borsa Italiana per l’ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario (Mta). L’intervallo di prezzo fissato è tra un minimo di 7 e un massimo di 8,30 euro per azione. È previsto che l’offerta comprenda 10 milioni di azioni di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e 51 milioni di azioni poste in vendita dall’azionista GVS Group. Nell’ambito dell’offerta è prevista anche la concessione di un’opzione greenshoe da parte dell’azionista in favore dei joint global coordinators, per l’acquisto di 9 milioni di azioni, corrispondenti al 14,8% delle azioni collocate. Compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente all’ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Consob e Borsa Italiana, la società ritiene che l’offerta possa essere avviata nel corso del mese.