GVS: Standard Ethics emette rating di sostenibilità, corporate rating “E”

Daniela La Cava 26 maggio 2022 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha emesso il corporate rating “E” a GVS. Secondo la metodologia di Standard Ethics, la società che produce a livello globale soluzioni di filtrazione e componenti per applicazioni del settore medico-sanitario, automobilistico e della sicurezza industriale e area "è adeguatamente allineata alle indicazioni internazionali di Sostenibilità (Onu, Ocse e Ue) in riferimento alla rendicontazione ESG ed agli obbiettivi ambientali; dimostra particolare cura verso gli aspetti qualitativi dei prodotti avvalendosi di avanzati strumenti di certificazione di qualità e prevenzione dei rischi". Sebbene non siano da annoverare nel perimetro della sostenibilità, spiegano gli esperti, si registrano attività filantropiche di GVS sul territorio e sulle comunità locali."Rilevando la presenza di un’azionista di controllo e di un voto maggiorato che amplifica i suoi diritti, alcuni dei margini di miglioramento più consistenti risiedono nella corporate governance e nella governance della sostenibilità, con riferimento agli interessi degli azionisti di minoranza", concludono da Standard Ethics.