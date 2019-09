GPI: Matteo Santoro nominato direttore generale e Silvia Allegri dirigente preposto

simone borghi 13 settembre 2019 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Il cda di GPI, società attiva nei sistemi informativi e servizi per la sanità e il sociale, ha nominato ieri Matteo Santoro direttore generale del gruppo, attribuendogli specifici poteri operativi. Matteo Santoro ha maturato una consolidata esperienza manageriale nel settore delle tecnologie e dei servizi, con particolare riferimento ai processi produttivi della sanità e del sociale, sia in ambito pubblico che privato. Dipendente dal 2011 di GPI, dal 2014 è direttore dell’area strategica d’affari “Care”.Il consiglio, inoltre, preso atto delle dimissioni del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Stefano Corvo (con effetto dal 1° ottobre prossimo) ha nominato in sua sostituzione Silvia Allegri.