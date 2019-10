GO internet, firmato accordo con ZTE per fornitura di base stations 5G-ready

Valeria Panigada 17 ottobre 2019 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

GOinternet, società attiva nel settore dell’Internet Mobile quotata sul listino Aim Italia, ha concluso con il gruppo ZTE un accordo per la fornitura di base stations 5G-ready. Le nuove base stations verranno utilizzate, in un primo momento, per completare la migrazione dalla tecnologia Wimax alla tecnologia LTE della rete presente nelle Marche. Successivamente, le stesse base stations saranno utilizzate in modalità 5G. Le nuove base stations ZTE consentiranno inoltre l’estensione dell’intera rete di Go internet con l’attivazione di nuove postazioni 5G sia nella regione Marche sia in Emilia-Romagna.