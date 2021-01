GHC: collaborazione con Microsoft per il Cloud a sostegno della crescita aziendale

simone borghi 12 gennaio 2021 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Garofalo Health Care (GHC) ha presentato una collaborazione con Microsoft mirata a utilizzare le tecnologie cloud a supporto della crescita aziendale, con l’obiettivo di promuovere nuovi modelli di lavoro più agili e di supportare la comunicazione e la sinergia tra le diverse strutture situate sul territorio (26 in 8 Regioni del Paese).Dalla possibilità di fare ricorso allo smart working fino alla riduzione di costi e tempi legati a spostamenti evitabili, passando per un minor utilizzo della carta e la condivisione in tempo reale di documenti e informazioni, il nuovo approccio di Garofalo Health Care si colloca nell’ottica di una realtà sempre più efficiente, agile e a basso impatto socio-ambientale, proiettata verso un futuro più sostenibile.