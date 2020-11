GHC: Equita conferma buy e target price dopo i risultati del III trimestre

simone borghi 17 novembre 2020 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Equita ha commentato i dati del terzo trimestre diffusi ieri di Garofalo Health Care (GHC). Secondo gli analisti, i risultati del trimestre confermano la capacità di recupero del Gruppo dopo la sospensione delle attività mediche non urgenti a partire da marzo, con prospettive di crescita positive, alla luce dell’accresciuta necessità di servizi sanitari. Equita ha quindi confermato il rating buy e target price a 5,75 euro per azione.Nei primi 9 mesi del 2020 GHC ha evidenziato ricavi pari a 146,1 milioni di euro, in crescita del 6,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel solo terzo trimestre i ricavi del Gruppo hanno raggiunto quota 56,2 milioni di euro (+26,6%), con un Operating Ebitda Adjusted di 9,9 milioni (+46,9%).