GD4S si rafforza con l’ingresso della greca Eda Thess

Gas Distributors for Sustainability, l’organismo che riunisce i principali operatori del settore della distribuzione del gas in Europa, si rafforza ulteriormente con l’ingresso della greca Eda Thess. Lo si apprende in una nota stampa nella quale si precisa che il nuovo socio, attivo nella distribuzione del gas naturale nelle aree di Salonicco, Tessalonica e Tessaglia, è il settimo componente dell’Associazione europea, che raggiunge così un network di 28 milioni di clienti. “Siamo lieti di accogliere Eda Thess nella nostra Associazione – ha commentato Paolo Gallo in qualità di presidente di GD4S – che adesso può contare su una voce in più per valorizzare ulteriormente il ruolo delle reti di distribuzione del gas anche in un’ottica di transizione energetica".