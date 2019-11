Fusione Imu-Tasi: Castelli, sindaci potranno ridurre fino a zero l'imposta

Titta Ferraro 12 novembre 2019 - 18:51

MILANO (Finanza.com)

“Dalla unificazione di IMU-TASI non arriveranno aumenti per i cittadini, ma anzi possibili riduzioni di imposta visto che i sindaci avranno per la prima volta la chance di azzerare l’Imu su determinate categoria di immobili. Grazie all’autonomia impositiva daremo ai sindaci gli strumenti per realizzare finalmente una vera pianificazione fiscale, mentre con la semplificazione dei tributi minori metteremo un freno agli aumenti sconsiderati dei canoni di occupazione soprattutto a carico degli ambulanti”. E' quanto affermato, in un’intervista a Italia Oggi, dal Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.