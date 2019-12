Fusione Fincantieri-Chantiers, FCA-PSA, Vestager (Ue): 'guarderemo a singoli specifici mercati'

Laura Naka Antonelli 19 dicembre 2019 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

"Ogni caso ha una sua specificità. Il mercato delle navi da crociera è globale, quello delle auto è diverso; così come è diverso per esempio quello dei produttori di cemento. Guarderemo quindi ai singoli specifici mercati". In riferimento al deal FCA-PSA, la commissaria alla Concorrenza Ue Margrethe Vestager ha fatto notare che, "poiché sono entrambe società molto grandi, devo pensare che superino la nostra soglia di fatturato, fattore che imporrebbe a Bruxelles di analizzare il caso. (che impone a Bruxelles di analizzare il caso, ndr)". Vestager è intervistata da alcuni giornali, tra cui il Sole 24 Ore, sui diversi dossier, tra cui la valutazione che la Commissione europea sta facendo sulla fusione Fincantieri-Chantiers de l'Atlantique e sulla possibilità che analizzi anche la fusione Peugeot-Fca.