Fusione FCA-Renault è il passato, Bolloré gelido su ipotesi riavvicinamento

Titta Ferraro 11 settembre 2019 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Dal Salone di Francoforte arriva una netta presa di posizione di Renault che chiude per il momento le porte a FCA. Il ceo di Renault, Thierry Bolloré, ha liquidato velocemente la questione: “Non ci parliamo più, è il passato, la proposta è stata sul tavolo ma ora non c’è più". Il manager transalpino ha aggiunto che c'è un "grande rimpianto" e "sono certo che anche FCA ha un rimpianto”. "La priorità per Renault è la ripresa di Nissan - prosegue Bolloré - ed aiutarla a migliorare sarà molto importante per noi".Chiusura di Bolloré a FCA che ha spento le speranze su un riavvicinamento tra Renault e FCA, tornate a riaffiorare dopo le indiscrezioni delle ultime settimane che vedevano i francesi in pressing per un accordo con Nissan con l'intento di riaprire successivamente il capitolo FCA. Ieri il titolo FCA è sceso dell’1,23 per cento.