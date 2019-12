Fusione FCA-PSA: vendite annuali di 8,7 milioni di veicoli e ricavi congiunti di quasi 170 MLD euro

Laura Naka Antonelli 18 dicembre 2019 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione FCA-PSA sarà il 4° costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il 3° in base al fatturato, con vendite annuali di 8,7 milioni di veicoli e ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro. E' quanto si legge nel comunicato congiunto dei due colossi, che hanno reso noto di aver firmato oggi un Combination Agreement vincolante che prevede una fusione paritetica (50/50) dei rispettivi business. La fusione darà vita a un "gruppo diversificato con margini tra i più elevati nei suoi principali mercati in Europa, Nord America e America Latina e l’opportunità di ridefinire la strategia in altre regioni"."La società risultante dalla fusione beneficerà di efficienze negli investimenti su scala ancora più ampia per sviluppare innovative soluzioni di mobilità e tecnologie all'avanguardia nel campo dei veicoli alimentati a energie alternative, della guida autonoma e della connettività". Presenterà un "ampio portafoglio di brand iconici e consolidati in grado di offrire prodotti ai vertici delle rispettive categorie nei principali segmenti di mercato e una maggiore soddisfazione del cliente" e sarà caratterizzato da una "eccellente intesa professionale tra i due team di management, entrambi con comprovato successo in ristrutturazioni e aggregazioni aziendali e nella creazione di valore".