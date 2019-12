Fusione FCA-PSA: con nuovo gruppo sinergie annuali stimate in circa 3,7 miliardi di euro

Laura Naka Antonelli 18 dicembre 2019 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo gruppo risultante dalla fusione tra FCA e PSA "avrà la leadership, le risorse e la dimensione per essere all'avanguardia nella nuova era della mobilità sostenibile". E' quanto si legge nel comunicato congiunto dei due colossi, che hanno reso noto di aver firmato oggi un Combination Agreement vincolante che prevede una fusione paritetica (50/50) dei rispettivi business.Il nuovo gruppo "genererà sinergie annuali che a regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro, senza chiusure di stabilimenti in conseguenza dell’operazione. Si prevede che le sinergie genereranno un flusso di cassa netto positivo già nel primo anno. La solida struttura patrimoniale e l'elevato livello di liquidità forniranno flessibilità finanziaria e si attende un rating di "investment grade".