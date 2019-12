Fusione FCA-PSA: John Elkann alla Presidenza del Gruppo e Carlos Tavares CEO

Laura Naka Antonelli 18 dicembre 2019 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

"Il nuovo gruppo beneficerà di una struttura di governance efficace disegnata per favorire l'efficienza, con un consiglio di amministrazione composto da 11 membri, la maggioranza dei quali indipendenti. Cinque membri del consiglio di amministrazione saranno nominati da FCA e dal proprio azionista di riferimento (incluso John Elkann in qualità di Presidente) e cinque da Groupe PSA e dai propri azionisti di riferimento (incluso il Senior Non-Executive Director e il Vice Presidente)". E' quanto si legge nel comunicato congiunto dei due colossi, che hanno reso noto di aver firmato oggi un Combination Agreement vincolante che prevede una fusione paritetica (50/50) dei rispettivi business."Al perfezionamento dell'operazione il Consiglio includerà due membri in rappresentanza dei lavoratori di FCA e di Groupe PSA. Carlos Tavares sarà Chief Executive Officer, oltre che membro del Consiglio di Amministrazione, per un mandato iniziale di cinque anni".Ancora, si legge che "Carlos Tavares, Mike Manley e i rispettivi team sono conosciuti per i loro recenti successi in turnaround aziendali e aggregazioni di costruttori con culture diverse. Il loro bagaglio di esperienze contribuirà alla velocità di esecuzione della fusione, che si basa sulle forti performance recentemente ottenute dalle due società e sui loro solidi bilanci. Il nuovo gruppo si muoverà con agilità ed efficienza in un'industria dell'auto che sta attraversando trasformazioni epocali".La nota parla di "una solida struttura di governance a supporto della performance del nuovo gruppo, con John Elkann alla Presidenza del Gruppo e Carlos Tavares in qualità di CEO, e una maggioranza di consiglieri indipendenti".