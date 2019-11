Fusione FCA-PSA, Gualtieri: 'da governo forte interesse che produzione sia preservata e valorizzata'

Laura Naka Antonelli 4 novembre 2019 - 07:06

MILANO (Finanza.com)

Il governo ha "un forte interesse a che la nostra produzione nel settore automotive sia non solo preservata ma valorizzata e rilanciata, anche perché ciò è essenziale per mantenere la vitalità della filiera componentistica". E' quanto ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, (in un'intervista rilasciata a La Stampa e pubblicata nell'edizione di domenica), in cui ha commentato la fusione tra FCA e il gruppo PSA."Per questo abbiamo avviato un dialogo con l'azienda che è utile anche a calibrare al meglio gli interventi di politica industriale a livello italiano ed europeo che possono concorrere a sostenere gli investimenti in ricerca e innovazione tecnologica connessi allo sviluppo di una mobilità sostenibile", ha affermato il titolare del Tesoro.Parlando ancora della transazione FCA-PSA, Gualtieri ha definito l'accordo "un tema decisivo per il futuro dell'Italia a cui la politica dovrebbe dedicare attenzione" e "un'operazione strategica che permetterà al gruppo di raggiungere la dimensione di scala necessaria a sostenere gli investimenti richiesti dalla transizione tecnologica in atto.