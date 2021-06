Fusione Arcaplanet-Maxi Zoo Italia, Cinven dà vita al colosso italiano dei negozi per animali

Titta Ferraro 25 giugno 2021 - 14:01

MILANO (Finanza.com)

Arcaplanet passa di mano. Il private equity Cinven ha rilevato la quota di controllo della catena di vendita al dettaglio per la cura degli animali domestici dai fondi di Permira e Winch Capital Partners.Come parte dell’operazione, Cinven e Arcaplanet acquisiranno congiuntamente Maxi Zoo Italia, il terzo più grande operatore per la cura degli animali domestici nel mercato italiano, controllato dal gruppo Fressnapf. La combinazione di Arcaplanet e Maxi Zoo Italia (insieme "Gruppo Arcaplanet") creerà la principale piattaforma di pet care in Italia, tramite la vendita di prodotti alimentari e non alimentari in circa 500 negozi in tutta Italia e online.Arcaplanet, fondata nel 1995 dal ceoMichele Foppiani, è presente in 17 regioni italiane. Il gruppo Fressnapf, con sede in Germania, è uno dei principali provider di servizi per animali domestici in Europa e opera con il marchio Maxi Zoo in più di 11 paesi, tra cui l'Italia.Cinven, che opererà in collaborazione strategica con il partner di minoranza Fressnapf per capitalizzare le opportunità di crescita del gruppo Arcaplanet insieme al management, rimarca come il mercato italiano del pet care - con un valore di 3,4 miliardi di euro - sia uno dei più grandi d'Europa e rimane altamente frammentato, con un significativo potenziale di crescita sostenuto da un aumento della penetrazione e da trend di premiumisation.