Ftse Mib vola sopra i 23 mila punti, Fca e Saipem le migliori

Titta Ferraro 4 novembre 2019 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di settimana in rialzo per Piazza Affari che tenta di dare seguito al positivo inizio di novembre (+1,06% il close di venerdì). L'indice Ftse Mib avanza dello 0,49% a quota 23.046 punti. A tenere banco sui mercati è ancora la partita commerciale tra Stati Uniti e Cina con gli operatori che confidano in sviluppi positivi nelle prossime settimane. Intanto il WTO, ovvero l'organizzazione mondiale del Commercio, ha approvato i dazi cinesi contro beni americani per un valore di 3,6 miliardi di dollari.Tra i singoli titoli si muove bene Stm (+1,66%) che supera i 21 euro, sui massimi da giugno 2018. Molto bene anche i titoli oil con saipem a +1,44% e Tenaris a +0,81% dopo il boom di oltre +8% di venerdì. Corre anche FCA (+1,45% a 14,2 euro) con il mercato che continua a guardare agli svilluppi nelle trattative con PSA.Oggi focus in Europa sui vari indici Pmi manifatturieri (Francia, Germania ed Eurozona), mentre nel pomeriggio da oltreoceano attesa per gli ordini di beni durevoli e il discordo della neo presidente Bce, Christine Lagarde.La stagione delle trimestrali continua oggi con i conti di Ferrari, da domani invece arrivano i primi riscontri delle banche.