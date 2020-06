Ftse Mib vola a +2,5% dopo payrolls Us record: Bper e Ferragamo a quasi +10%

Titta Ferraro 5 giugno 2020 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Sprint di Piazza Affari che si porta sui massimi intraday in scia ai sorprendenti dati dal mercato del lavoro Usa. Il Ftse Mib sale del 2,5% a 20.112 punti, sui massimi a quasi 3 mesi. Tra i singoli titoli spicca il balzo di FCA (+6,93% a 9,306 euro) sostenuta anche dalle attese per l'ok del governo al maxi-prestito da 6,3 mld di euro con garanzia pubblica all'80%. In volata anche ENI a oltre +5% grazie anche al rally del petrolio con il WTI che si è portato a 39$.Si conferma la forza delle banche con quasi +5% per Unicredit e Intesa Sanpaolo, la migliore è Bper con +9,4%. A contendere la palma di miglior titolo del Ftse Mib è anche Ferragamo che segna +9,3%; molto bene anche CNH con oltre +8%.Nel mese di maggio l'economia degli Stati Uniti ha creato 2,5 milioni di posti di lavoro, il maggior balzo di sempre. E' quanto risulta dal report occupazionale appena diffuso dal dipartimento del Lavoro Usa. Il dato è decisamente migliore delle attese, visto che le stime erano per una perdita di 8 milioni di posti di lavoro.Il tasso di disoccupazione è sceso a sorpresa al 13,3%, rispetto al 14,7% di aprile. Gli economisti avevano previsto un tasso in rialzo al 19,8%.