Ftse Mib vola a +1,5%, Stm e Fca le migliori

Titta Ferraro 24 agosto 2020 - 09:49

MILANO (Finanza.com)

L'approvazione di emergenza della FDA di un trattamento al plasma sanguigno contro il Covid e i rumor circa un'accelerazione dell'amministrazione Trump per l'approvazione di un vaccino sostengono oggi i mercati. Il Ftse Mib segna +1,51% a 19.993 punti.In pole oggi Stm con oltre +3%, seguita da FCA, Banca Generali e Pirelli con rialzi tutti superiori al 2 per cento. Tra le big di Piazza Affari si muove bene anche Enel a +1,32%. SEgno più anche per Telecom Italia (+0,92%) che era partita in rosso con il susseguirsi di tensioni sul fronte rete unica a una settimana dal cda della tlc italiana.Ieri la Food and Drugs Administration degli Stati Uniti ha dichiarato di aver rilasciato "l'approvazione per l'uso di emergenza" per l'uso del plasma sanguigno da pazienti guariti come opzione di trattamento per alcuni pazienti affetti dagli effetti del virus Covid-19. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato intanto che il trattamento al plasma sarà esteso a un numero maggiore di malati americani di COVID-19.Inoltre, l'amministrazione Trump starebbe pensando di aggirare gli standard normativi statunitensi per accelerare per un vaccino sperimentale contro il coronavirus dal Regno Unito da utilizzare in America prima delle elezioni presidenziali.