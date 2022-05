Ftse Mib tonico in avvio, in testa Unipol

Titta Ferraro 17 maggio 2022 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Avvio in buon rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib sale dello 0,75% a quota 24.220 punti. I mercati si giovano del calo del numero di nuovi casi di Covid in Cina e all'assenza di casi positivi per tre giorni al di fuori delle zone di quarantena di Shanghai, condizione richiesta per la revoca delle restrizioni. Sullo sfondo restano i timori per le prospettive economiche dopo la pubblicazione di indicatori al di sotto delle aspettative in Cina e negli Stati Uniti.A Milano rialzi convinti per Saipem (+1,9%), già ieri grande protagonista con oltre +8%. Rialzi nell'ordine dell'1 per cento per gli altri titoli oil con ENi che ritorna a ridosso dei 14 euro. Tra le big si muovono in buon rialzo Stellantis (+1,39%) e Unicredit (+0,94%).On testa al Ftse Mib si segnala il +2,5% di Unipol che è stata promossa a buy dagli analisti di Berenberg.